Θεσσαλονίκη: Την άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ζητούν οι συνταξιούχοι

Στην πλατεία Αριστοτέλους συγκεντρώθηκαν σήμερα συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς χωρίς άλλη καθυστέρηση. Όπως τονίζουν, οι αυξήσεις που έχουν δοθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και ζητούν άμεση πολιτική παρέμβαση.

Μέλη ενώσεων συνταξιούχων πραγματοποίησαν και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ, επαναλαμβάνοντας ότι η προσωπική διαφορά πρέπει να καταργηθεί τώρα, και όχι σταδιακά. Παράλληλα, προανήγγειλαν συνέχιση των κινητοποιήσεων και απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στα αρμόδια υπουργεία.