Θεσσαλονίκη: Την άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ζητούν οι συνταξιούχοι
Οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ έχουν αποστείλει και επιστολή στα αρμόδια υπουργεία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην πλατεία Αριστοτέλους συγκεντρώθηκαν σήμερα συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς χωρίς άλλη καθυστέρηση. Όπως τονίζουν, οι αυξήσεις που έχουν δοθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και ζητούν άμεση πολιτική παρέμβαση.
Μέλη ενώσεων συνταξιούχων πραγματοποίησαν και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ, επαναλαμβάνοντας ότι η προσωπική διαφορά πρέπει να καταργηθεί τώρα, και όχι σταδιακά. Παράλληλα, προανήγγειλαν συνέχιση των κινητοποιήσεων και απέστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας στα αρμόδια υπουργεία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:53 ∙ LIFESTYLE
Νέα σεζόν για τη «Μηχανή του Χρόνου» στην COSMOTE TV
16:52 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γερμανία: Ο Μερτς ζητά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου
16:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα: 30 σορούς Παλαιστινίων επέστρεψε το Ισραήλ
15:42 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Στρατιωτικός δορυφόρος που εκτοξεύτηκε το 1969, έχει μετακινηθεί μυστηριωδώς
12:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ