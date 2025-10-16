Ηράκλειο: 33 μήνες φυλάκιση σε 27χρονο Ρομά για πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Διασκέδασε, ήπιε, πλήρωσε λογαριασμό 450 ευρώ, έφυγε «κύριος», μπήκε στο αυτοκίνητο, έκανε μερικές βόλτες, επέστρεψε, έριξε τις μπαλοθιές του έξω από το μπαρ, πήγε για ύπνο και σήμερα, Πέμπτη (16/10) καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών.

Ο 27χρονος Έλληνας Ρομά συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου για το ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του κάθε πρώτο πενθήμερο του μήνα.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο 27χρονος εξερχόμενος από το μπαρ όπου διασκέδαζε μέχρι πρωίας, μπήκε στο αυτοκίνητο του, κινήθηκε προς την 62 Μαρτύρων, έκανε αναστροφή και όταν βρέθηκε ξανά στο ύψος του μπαρ, έκοψε ταχύτητα, σχεδόν σταμάτησε και από τη θέση του οδηγού άρχισε να πυροβολεί.

Στην συνέχεια αποχώρησε σαν... κύριος. Κατά την αυτοψία των αστυνομικών στο σημείο βρέθηκαν έξι κάλυκες. Από το βιντεοληπτικό υλικό οι Αρχές ταυτοποίησαν τον 27χρονο και τον συνέλαβαν στο σπίτι του, στην περιοχή των Καμινίων. Ο ίδιος απέδωσε το συμβάν στη… μέθη του.

