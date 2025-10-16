Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις 20 λεπτών
Πού εντοπίζονται τα προβλήματα
Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας το απόγευμα της Πέμπτης (16/10), με καθυστερήσεις έως και 20 λεπτών να σημειώνονται στην Αττική Οδό.
Πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο εντοπίζονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Πεντέλης, ενώ στο αντίθετο ρεύμα οι οδηγοί στην έξοδο για Πειραιά θα φτάσουν στους προορισμούς τους 10-15 λεπτά αργότερα.
Την ίδια ώρα στο «κόκκινο» είναι η Λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από το Ψυχικό έως το Μαρούσι, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και στον κόμβο Μεταμόρφωσης.
