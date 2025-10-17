Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

Μετ' εμποδίων εξελίσσεται η κίνηση των οχημάτων το απόγευμα της Παρασκευής (17/10), με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπολογίζονται σε:

Άνω των 30' από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος προς Λαμία),

15΄-20΄από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού.

Στο αντίθετο ρεύμα σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30' από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος προς Λαμία),

15΄-20΄από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού.



Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/WG3HuWXX6Z — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 17, 2025

Την ίδια ώρα με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο μεγαλύτερο μέρος του Κηφισού στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, καθώς και στην Κηφισίας, ειδικά στο ρεύμα προς Κηφισιά από Αμπελόκηπους έως Μαρούσι.

Δύσκολη η οδήγηση και στο κέντρο της πόλης, με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Σταδίου και το ρεύμα της Συγγρού προς Αθήνα να είναι στο «κόκκινο».