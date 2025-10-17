Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών
Πού εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα
Μετ' εμποδίων εξελίσσεται η κίνηση των οχημάτων το απόγευμα της Παρασκευής (17/10), με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.
Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα υπολογίζονται σε:
- Άνω των 30' από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση (έξοδος προς Λαμία),
- 15΄-20΄από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στην Περιφ. Υμηττού.
Στο αντίθετο ρεύμα σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
Την ίδια ώρα με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο μεγαλύτερο μέρος του Κηφισού στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, καθώς και στην Κηφισίας, ειδικά στο ρεύμα προς Κηφισιά από Αμπελόκηπους έως Μαρούσι.
Δύσκολη η οδήγηση και στο κέντρο της πόλης, με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Σταδίου και το ρεύμα της Συγγρού προς Αθήνα να είναι στο «κόκκινο».
