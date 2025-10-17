Αναστάτωση στα Καλάβρυτα: Γυναίακ αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει δύο φορές

Σοκαριστικό περιστατικό με διπλή απόπειρα αυτοκτονίας, αναστάτωσε χωριό των Καλαβρύτων.

Ο λόγος για 48χρονη γυναίκα από την Αλβανία, η οποία αρχικά εντοπίστηκε στην οικία της έχοντας καταναλώσει ποσότητα χαπιών. Άμεσα διεκομίσθη από οικείους της στο νοσοκομείο Καλαβρύτων κι ενώ νοσηλευόταν προέβη σε πτώση από το παράθυρο θαλάμου και από ύψος περίπου 2,5 μέτρων.

Στο χώρο της νοσηλευτικής μονάδας σήμανε συναγερμός και αφού της παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη, κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή της στο νοσοκομείο του Ρίου, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news δόθηκε εντολή για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία της 48χρονης.

