Βόλος: Μαθήτρια αποκάλυψε κακοποίηση από τον πατέρα της - Έσβηνε τσιγάρα στο σώμα της

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στον Βόλο, όταν μαθήτρια γυμνασίου αποκάλυψε στους καθηγητές της ότι υπέστη κακοποίηση από τον πατέρα της, ο οποίος φέρεται να έσβηνε τσιγάρα στο σώμα της.

Σύμφωνα με το magnesianews, το κορίτσι εμφανιζόταν συχνά στο σχολείο με μελανιές, εγκαύματα και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος, τα οποία δικαιολογούσε ως «ατυχήματα». Ωστόσο, τα πρόσφατα σημάδια ήταν τόσο έντονα και εκτεταμένα που οι εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν αμέσως Εισαγγελία Ανηλίκων και Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια αποκάλυψε ότι οι κακώσεις στα χέρια της προήλθαν από τον πατέρα της. Παράλληλα, η μικρότερη αδελφή της είχε τραυματιστεί σοβαρά τρεις φορές μέσα σε έξι μήνες, με αποτέλεσμα να υποστεί επανειλημμένα κατάγματα στο χέρι.

Η υπόθεση βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση, με τις Aρχές να εξετάζουν ευθύνες και να μεριμνούν για την προστασία των παιδιών, τα οποία ζούσαν σε συνθήκες βίας και παραμέλησης. Η μαθήτρια ενημέρωσε τον ψυχολόγο και τον σύμβουλο σχολικής ζωής ότι η μητέρα τους είχε εγκαταλείψει το σπίτι, καθώς και η ίδια είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον πατέρα.