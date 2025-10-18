Εξάρχεια: Εντοπίστηκε ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη - Κλειστοί οι γύρω δρόμοι
Στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών
Ένα ύποπτο σακίδιο, που εντοπίστηκε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια, είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.
Στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Λόγω του συμβάντος, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:
- Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης,
- Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη,
- Ιπποκράτους και Αραχώβης και
- Μαυρομιχάλη και Αραχώβης
