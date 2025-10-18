Χανιά: Πώς ήταν η πόλη τη δεκαετία του 1970
Μία σπάνια περιήγηση στην πόλη μέσα από έγχρωμο βουβό φιλμ
Εικόνες από τα Χανιά του 1970, συγκεκριμένα από το έτος 1971, καταγράφονται μέσα από ένα σπάνιο έγχρωμο βουβό φιλμ 8mm.
Δείτε το βίντεο στο daynight.gr.
