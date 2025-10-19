Παράσυρση πεζής γυναίκας στο Ηράκλειο
Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Πύλης του Ιησού
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής γυναίκας σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/10) στο Ηράκλειο, στην περιοχή της Πύλης του Ιησού.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έπειτα από ειδοποίηση διερχομένων, για τη μεταφορά της στο ΠΑΓΝΗ, το οποίο και εφημερεύει, καθώς και άνδρες της Τροχαίας Ηρακλείου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.
Περαστικοί αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.
