Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

Στο πένθος «βυθίστηκε» ο κόσμος του θεάτρου και της τηλεόρασης, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν μεταξύ άλλων οι συνάδελφοι του αείμνηστου ηθοποιού, Κώστας Μπερικόπουλος και Φαίδων Καστρής.

«Αχ, Κοσμά μου αγαπημένε. Με τον Κοσμά γνωριζόμαστε μία ζωή, όχι μόνο που ταξιδέψαμε την “Αντιγόνη” για έναν χρόνο, μία παγκόσμια περιοδεία το 2002 – 2003 και αμέσως μαζί και στον “Ίωνα”. Είχαμε εκείνη τη σπάνια επαφή, που δεν χρειάζεται πολλή παρέα, πολλή συναναστροφή. Ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ηθοποιός που τον θαύμαζα κι έτρεχα πάντα να τον χαρώ» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Φαίδων Καστρής.