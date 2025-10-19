«Με έκαιγε με τσιγάρο και καυτό σίδερο»- Σοκάρει η άγρια κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο

Ο 45χρονος δράστης φέρεται να κατέγραφε σε βίντεο τα βασανιστήρια που υπέβαλλε την 55χρονη σύζυγό του

Ο 45χρονος δράστης φέρεται να κατέγραφε σε βίντεο τα βασανιστήρια που υπέβαλλε την 55χρονη σύζυγό του
Σοκ προκαλεί η μαρτυρία μιας 55χρονης γυναίκας από το Ηράκλειο, η οποία περιέγραψε στο Mega τα χρόνια σαδιστικής κακοποίησης που υπέστη από τον 45χρονο σύζυγό της, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή.

Η ίδια δηλώνει πως εξακολουθεί να φοβάται για τη ζωή της, σε περίπτωση που ο πρώην σύντροφός της αποφυλακιστεί, ενώ οι εικόνες με τα σημάδια στο σώμα της αποτυπώνουν τη φρίκη που βίωσε.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 45χρονος κατηγορείται ότι υπέβαλε την 55χρονη πρώην σύντροφό του σε αποτρόπαια βασανιστήρια. «Προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου. Τα πρώτα 2,5 – 3 χρόνια ήταν ο καλύτερος του κόσμου, άψογος. Από κει και μετά ξεκίνησε δειλά δειλά να βγάζει τα σαδιστικά του πάνω μου. Πήγαινε να μ’ αγκαλιάσει ας πούμε και μου έκοβε την μία καρωτίδα, με αποτέλεσμα να ψιλό ζαλίζομαι. Μου έλεγε ‘ω, δεν το κατάλαβα’, και μετά πίεζε και τις δύο καρωτίδες και λιποθυμούσα επιτόπου».

Η ίδια καταγγέλλει πως o 45χρονος κατέγραφε σε βίντεο τα όσα φριχτά έκανε. «Μου είπε ότι στο κινητό του με έχει τραβήξει βίντεο όταν είμαι λιπόθυμη, όταν μου έβαλε το στήθος μου στην μέγγενη και έκανα ένα αιμάτωμα πολύ άσχημο. Ο άνθρωπος αυτός αυνανιζόταν εκείνη την ώρα, αυνανιζόταν και ερχόταν σε οργασμό με τον πόνο μου. Στο κινητό του πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο από μένα αλλά και από άλλες γυναίκες».

«Κινδύνευε η ζωή μου»

Η γυναίκα περιέγραψε τις μαρτυρικές στιγμές με ξυλοδαρμούς, καψίματα από σίδερο και τσιγάρα, ακόμα και «παιχνίδια ασφυξίας».

«Να με πνίγει, να με χτυπάει στο κεφάλι όσο είμαι λιπόθυμη, να με καίει με τσιγάρα, να με καίει με το σίδερο, το ηλεκτρικό, το ατμοσίδερο εννοώ, να με βάζει πάνω στο καλοριφέρ. Μία φορά με έριξε από τη σκάλα, έπεσε πάνω μου, με έπιασε από τον λαιμό, με έσφιξε για να πνιγώ και μου είπε ‘αν δεν σε έχω εγώ, δεν θα σε έχει κανείς’».

Φοβόταν για την ίδια της τη ζωή.

«Κινδύνευε η ζωή μου. Όταν τον άλλον τον πνίγεις δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Του χτυπάς το κεφάλι με τα κότσια, με την γροθιά, επανειλημμένα, τον καις. Ε, τι άλλο περιμένεις; Το μαχαίρι; Το οριστικό πνίξιμο; Το μπαμ και κάτω; Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα και πήρα τηλέφωνο την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να καταλάβει αυτός ότι πήρα την Αστυνομία και να φύγει. Δεν θέλει φυλακή, θέλει ίδρυμα. Εγκλεισμό σε ίδρυμα πρώτα».

«Αν τον αφήσουν ελεύθερο πού θα κρυφτώ;»

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως η 55χρονη θέλει να τον εκδικηθεί γιατί εκείνος ήθελε να χωρίσουν.

«Με εκδικητικό μένος, με απείλησε ευθέως, λέγοντας ‘αν τολμήσεις να χωρίσουμε και φύγεις από το σπίτι, θα σε καταστρέψω, θα σε βάλω φυλακή. Λίγες μέρες μετά, έκανε πράξη την απειλή της. Στις 05/10/2025, μετέβη στις αστυνομικές Αρχές και έστησε ένα φανταστικό σενάριο κακοποίησης, το οποίο οδήγησε στη σύλληψή μου», λέει ο ίδιος.

«Μου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Και ότι με ταΐζει, με ποτίζει, με φροντίζει. Και επειδή μου είπε να χωρίσουμε, γι’ αυτό τα κάνω όλα. Πληγές παντού. Στο στήθος μου δεν μπορώ να βάλω σουτιέν. Τα ρούχα μου με πονάνε αυτήν τη στιγμή που μιλάμε. Το κεφάλι μου είναι παντού καρούμπαλα και αιματώματα. Δεν ξέρω πώς δεν έχω κάνει και καμία εγκεφαλική αιμορραγία. Ειδικά στο στήθος. Επειδή είμαι σακχαροδιαβητική, οι πληγές δεν μπορούν να φτιάξουν εύκολα», λέει η γυναίκα.

Στο απολογητικό του υπόμνημα ισχυρίστηκε πως τα βασανιστήρια για τα οποία κατηγορείται είναι αποκύημα της φαντασίας της. Ωστόσο, δεν έπεισε την ανακρίτρια και αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

«Οι ισχυρισμοί της περί σαδιστικής συμπεριφοράς και ψυχολογικής απομόνωσης είναι αποκυήματα της φαντασίας της, σχεδιασμένα για να με παρουσιάσουν ως ένα βίαιο και επικίνδυνο άτομο».

Η 55χρονη βρίσκεται σε απόγνωση.

«Ξέρει που είναι η δουλειά μου. Αν βγει, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν θα την γλιτώσω. Είναι εκδικητικός ούτως ή άλλως. Φρόντιζε πάντα να είναι ιδιαίτερα χειριστικός. Λογαριασμοί, ενοικιαστήριο, το τηλέφωνό μου, τα πάντα ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση πάντα στο όνομά του».

Φοβάται πως αν αφεθεί ελεύθερος θα την εκδικηθεί επειδή βρήκε το θάρρος και τον κατήγγειλε.

«Αν υποθέσουμε ότι τον αφήσουν ελεύθερο, εγώ πού θα κρυφτώ; Τι να κάνω; Να πάρω όπλο να έχω μαζί μου; Να πάρω έναν αστυνομικό; Πού να πάω; Δεν κοιμάμαι, είμαι καταθλιπτική, φρόντισα να ξεκινήσω αγωγή».

Η 55χρονη που εδώ και χρόνια ζούσε εγκλωβισμένη στον φόβο του χωρίς κανέναν να την στηρίξει, «έσπασε» τη σιωπή της και πλέον όλα έχουν πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Δείτε το βίντεο του Mega:

