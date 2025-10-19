Απόκοσμο σκηνικό στο Λασίθι: «Χάθηκαν» στα σύννεφα Μόχλος, Θόλος, Μαλαύρα, Ψείρα και Λάστρο
Ένα σπάνιο φαινόμενο παρατηρήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/10) στα βόρεια παράλια του Λασιθίου
Μοναδικές εικόνες που κόβουν την ανάσα παρατηρήθηκαν σήμερα το απόγευμα στα παράλια του Λασιθίου όπου ομίχλη και σύννεφα τύλιξαν ολόκληρες περιοχές, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό βγαλμένο από ταινία.
Περιοχές όπως ο Μόχλος, ο Θόλος, η Μαλαύρα, η Ψείρα και η Λάστρος «εξαφανίστηκαν» μέσα στα σύννεφα, με τη φύση να χαρίζει εικόνες σπάνιας ομορφιάς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, «από τη Λάστρο μέχρι το Καβούσι η περιοχή χάθηκε κυριολεκτικά μέσα στη λευκή ομίχλη».
Οδηγοί και περαστικοί σταματούσαν στην άκρη του δρόμου - λίγο πριν το χωριό του Πλάτανου, που κι αυτό καλύφθηκε από τα σύννεφα - για να απαθανατίσουν το φαινόμενο με φωτογραφίες και βίντεο που κόβουν την ανάσα.
Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο ονομάζεται «provencha», όταν δηλαδή η υγρασία και οι ψυχρές αέριες μάζες σχηματίζουν μια «θάλασσα» από σύννεφα χαμηλά πάνω από τη γη, δημιουργώντας την αίσθηση πως τα χωριά επιπλέουν πάνω στα σύννεφα.
Δείτε παρακάτω περισσότερα βίντεο:
Με πληροφορίες από neakriti.gr