Περιπέτεια για γυναίκα που έκανε πεζοπορία σε φαράγγι της Κρήτης

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η πεζοπορία σε φαράγγι της Κρήτης για μία γυναικα η οποία τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση διάσωσης από την πυροσβεστική.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι, όταν μια 45χρονη έκανε πεζοπορία στο Φαράγγι της Πατσού στο Ρέθυμνο.

Άγνωστο πως, η άτυχη γυναίκα στραμπούλιξε το πόδι της με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει το περπάτημα.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση με 2 οχήματα της Πυροσβεστικής, 4 άντρες και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ προκειμένου να παραλάβουν την γυναίκα και να τη μεταφέρουν σε σημείο όπου περιμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

