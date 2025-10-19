Ανήλικη λιποθύμησε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη ο πατέρας της

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησε η αστυνομία, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, μετά το περιστατικό με τη 16χρονη κόρη του που κατέρρευσε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Η ανήλικη εντοπίστηκε το βράδυ στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την έρευνα, η 16χρονη είχε πάρει από το σπίτι της ένα μπουκάλι με αλκοόλ και το κατανάλωσε μαζί με φίλες της στην πλατεία.

