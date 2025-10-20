Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Απογευματινή: Οι "χρυσές" αποδείξεις που μηδενίζουν τον φόρο

Ελεύθερος Τύπος: Πληρωμές αναδρομικών έως 12.888 ευρώ

Η Καθημερινή: Η ατζέντα της Αθήνας και το "αγκάθι" της Κύπρου

Τα Νέα: Η ληστεία του αιώνα

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

