Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Απογευματινή: Οι "χρυσές" αποδείξεις που μηδενίζουν τον φόρο

Ελεύθερος Τύπος: Πληρωμές αναδρομικών έως 12.888 ευρώ

Η Καθημερινή: Η ατζέντα της Αθήνας και το "αγκάθι" της Κύπρου

Τα Νέα: Η ληστεία του αιώνα

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα «Αγνώστου Στρατιώτη»: Στη Βουλή την Τρίτη η τροπολογία που θα μονοπωλήσει την επικαιρότητα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι καταναλωτές «ζυγίζουν» τις επιλογές για οικονομική θέρμανση – Ποιες εναλλακτικές κερδίζουν έδαφος

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δωρεάν έως 31 Δεκεμβρίου η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων - Ποιες αφορά

06:16ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – «Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιβάτης ταξί γύρισε τη… μισή Αττική μέχρι να ληστέψει τον οδηγό – «Άρπαξε τα λεφτά, μου έριξε μπουνιά και έφυγε»

06:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Εσωτερική πληροφόρηση «βλέπουν» οι γαλλικές αρχές – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η σιωπή του Δένδια, ο ανασχηματισμός που αργεί, ο ρόλος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, τα σκονάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φωτογραφία για Euronext, τα θέλγητρα της Βουλγαρίας, το θαύμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο αρχιτέκτονας και τα πονταρίσματα στη ΔΕΗ

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει από σήμερα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με διπλό κύμα κακοκαιρίας η εβδομάδα – «Καλοκαιρινό» σκηνικό από Παρασκευή

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου

04:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 22χρονων μετά από μαραθώνια διαδικασία – Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα 268 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της εξισωτικής αποζημίωσης παραγωγών για το 2025

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροπλάνο βγήκε από τον αεροδιάδρομο και κατέληξε στη θάλασσα – Πληροφορίες για νεκρούς

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – «Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Σοκάρει η περιγραφή θύματος τροφικής δηλητηρίασης από τζατζίκι - «Έβγαζα αφρούς από το στόμα και έπεσα σε κώμα»

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Εσωτερική πληροφόρηση «βλέπουν» οι γαλλικές αρχές – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιβάτης ταξί γύρισε τη… μισή Αττική μέχρι να ληστέψει τον οδηγό – «Άρπαξε τα λεφτά, μου έριξε μπουνιά και έφυγε»

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Υεμένη: Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου MV FALCON - Η συμμετοχή της Φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ»

04:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 22χρονων μετά από μαραθώνια διαδικασία – Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι καταναλωτές «ζυγίζουν» τις επιλογές για οικονομική θέρμανση – Ποιες εναλλακτικές κερδίζουν έδαφος

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει από σήμερα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

23:23LIFESTYLE

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφτηκε τον ζωολογικό κήπο με τους γιους της – Δείτε εικόνες

