Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Οι "χρυσές" αποδείξεις που μηδενίζουν τον φόρο
Ελεύθερος Τύπος: Πληρωμές αναδρομικών έως 12.888 ευρώ
Η Καθημερινή: Η ατζέντα της Αθήνας και το "αγκάθι" της Κύπρου
Τα Νέα: Η ληστεία του αιώνα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
05:02 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος