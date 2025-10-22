Φθιώτιδα: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια Λαμίας - Δείτε βίντεο

Στα Δικαστήρια της Λαμίας βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη (22/10) δεκάδες αγρότες από όλη τη Φθιώτιδα, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους 7 συναδέλφους τους που κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών και δικάζονται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, oι αγρότες σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας αφού συγκεντρώθηκαν στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας κατευθύνθηκαν με κομβόι και έφτασαν στα Δικαστήρια της πόλης στις 11:00’ το πρωί.

Εκεί υπήρχε ήδη συγκεντρωμένο πλήθος από το Εργατικό Κέντρο Λαμίας καθώς επίσης και από άλλα σωματεία που διαμαρτύρονται για την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες φωτογραφίες από την κινητοποίηση των αγροτών:

01 04 02 04 03 04 04 04

Δείτε επίσης στο βίντεο τι είπαν για την κινητοποίηση ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας Χρήστος Λυγδής, εκ μέρους των Κτηνοτροφικών Συλλόγων ο Ηλίας Μπαλαφούτης και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καμένων Βούρλων Νίκος Αντεργιώτης.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα της Αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένα με πληρώματα από όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης