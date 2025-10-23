Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού
Την προσοχή περαστικών και οδηγών τράβηξε ένας άνδρας στην λεωφόρο Κηφισίας, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει κρατώντας μία ελληνική σημαία με τη μορφή του Ιησού και έναν σταυρό.

Ο άνδρας ανέβηκε στο διαχωριστικό διάζωμα και απευθυνόταν στους οδηγούς, ανεμίζοντας τη σημαία, με κάποιους να τον κοιτούν άφωνοι και άλλοι να τον ενθαρρύνουν κορνάρωντας.

Δείτε εικόνες:

κηφισίας

κηφισίας

κηφισίας

