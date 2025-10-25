Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση η 32χρονη μετανάστρια που γέννησε πρόωρα

Την δική της μάχη για την ζωή της, συνεχίζει να δίνει η άτυχη 32χρονη γυναίκα που έφτασε με καραβάνι μεταναστών στην Ιεράπετρα.

Η εν λόγω γυναίκα, νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου καθώς γέννησε ένα κοριτσάκι, το οποίο ήρθε στον κόσμο πρόωρα, λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξη της μητέρας του στην Κρήτη με βάρκα μεταναστών.

Η 32χρονη γυναίκα, μέλος ομάδας 57 μεταναστών που εντοπίστηκαν πρόσφατα στα νότια παράλια της Ιεράπετρας, παρουσίασε επιπλοκές κατά το ταξίδι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και γέννησε το έβδομο παιδί της, σύμφωνα με το Neakriti.gr.

Το νεογνό, λόγω της εύθραυστης κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, με την μητέρα του να παραμένει σε σταθερή αλλά πολύ σοβαρή κατάσταση.