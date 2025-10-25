Ένα παιδί λιπόθυμο από αλκοόλ κάθε μέρα στο Παίδων, δείχνουν στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για την κατάσταση στα νυχτερινά κέντρα της Αττικής, όπου πολλοί ανήλικοι εισέρχονται παράνομα και καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, συχνά νοθευμένα. Κάθε μέρα, ένα παιδί μεταφέρεται σε νοσοκομείο, συχνά ημιλιπόθυμο, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με την «Απογευματινή», από τον Ιούλιο έως σήμερα έχουν σχηματιστεί 144 δικογραφίες για παραβιάσεις νόμου και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 24.000 έλεγχοι, ωστόσο οι παραβάτες συχνά «πέφτουν στα μαλακά». Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής από τους γονείς και αυστηρότερης εφαρμογής της νομοθεσίας.

Το πρόβλημα γίνεται ιδιαίτερα εμφανές στα μεγάλα κλαμπ και συναυλιακούς χώρους, όπου οι ανήλικοι συχνά περιφέρονται χωρίς επίβλεψη, εκτίθενται σε επικίνδυνες καταστάσεις και καταναλώνουν επικίνδυνα ποτά, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.