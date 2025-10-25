Τέσσερα χρόνια χωρίς τη Φώφη Γεννηματά

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, νικημένη από τον καρκίνο, σε ηλικία 57 ετών. Κόρη του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γεωργίου Γεννηματά, υπήρξε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αργότερα του ΚΙΝΑΛ, αφήνοντας πίσω της σημαντική πολιτική και κοινωνική προσφορά.

Η πορεία της στην πολιτική ξεκίνησε νωρίς, με εκλογή ως βουλευτής Α’ Αθήνας το 2000 και σειρά σημαντικών θέσεων, όπως γραμματέας του Τομέα Παιδείας και Εκπαίδευσης του ΠΑΣΟΚ, υπερνομάρχης Αθήνας-Πειραιά και πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το 2009 ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα ως υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια διατέλεσε εκπρόσωπος Τύπου και αναπληρώτρια υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η Φώφη Γεννηματά Eurokinissi

Το 2015 εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το 2017 ίδρυσε το Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ), οδηγώντας το νέο κόμμα με εκλογικές διαδικασίες που ανέδειξαν την ηγεσία της μέσω συμμετοχής χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων. Η Φώφη Γεννηματά υπήρξε μια πολιτικός με ισχυρή προσωπικότητα, βαθιά αφοσίωση στην Κεντροαριστερά και αδιαμφισβήτητη επιρροή στην ελληνική πολιτική ζωή, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ανδρουλάκης: «Θα μας εμπνέουν πάντα οι αγώνες που έδωσε η Φώφη Γεννηματά»

Νωρίτερα σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης προέβη σε μία συγκινητική δήλωση.

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που “έφυγε” από κοντά μας η αείμνηστη Πρόεδρος του Κινήματος μας, Φώφη Γεννηματά», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίσης αναφέρει πως: «Με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας.

Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα.

Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε ένα δρόμο ενότητας και αυτονομίας».