«Ευπρεπέστατος, κύριος» - Τι λέει θύμα του υδραυλικού «μαϊμού» που έκλεβε σπίτια ηλικιωμένων

Θύμα κλοπής περιγράφει πώς ένας εξαιρετικά ευγενικός και εξυπηρετικός υποδυόμενος τον υδραυλικό και κατάφερε να του κλέψει χιλιάδες ευρώ.

Ο άνδρας παρίστανε τον υδραυλικό και με το πρόσχημα της υποτιθέμενης διαρροής νερού, κατάφερνε να μπαίνει στα σπίτια των θυμάτων του.

Κέρδιζε εύκολα την εμπιστοσύνη τους με την ευγενική του συμπεριφορά και τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει.

«Ευπρεπέστατος, κύριος. Μόνο καφέ που δεν του έδωσα. Με είδε όπως έμπαινα εγώ στο σπίτι μου, και που έμαθε το επίθετο μου δεν ξέρω. Και μου λέει: κα Κ…, ξέρετε το κάτω διαμέρισμα που είναι η κουζίνα σας επάνω, στάζει νερό, στάζει το ταβάνι, του λέω τότε ‘’ελάτε μέσα να δούμε τι γίνεται’’», είπε στο MEGA το θύμα του.

Στο βίντεο–ντοκουμέντο καταγράφεται ο «μαϊμού» υδραυλικός τη στιγμή που μπαίνει στο σπίτι του θύματός του.

Μόλις αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάμερας ασφαλείας, την πλησιάζει και στρέφει τον φακό προς τον τοίχο ώστε να μη φανεί το πρόσωπό του και η δράση του.

«Ανοίγει το ντουλάπι της κουζίνας μου, τον είδα εκεί που έψαχνε να στάζει και είχε αυτός νερό, δεν είχε το δικό μου το ντουλάπι, το είχε μαζί του το μπουκάλι και το έβαλε μέσα, έρχομαι εδώ και βλέπω νερό και μου λέει ‘’μήπως έχετε ένα στυλό κάτι να γράψουμε’’, λέει να δούμε, να μετρήσουμε και μέχρι να πάω στου γιου μου το γραφείο να πάρω το στυλό, παίρνει τα χρυσαφικά και φεύγει», προσθέτει το θύμα.

Ο 59χρονος δράστης συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας, όταν αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και του έκαναν έλεγχο.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν ταυτοποιηθεί σε βάρος του 15 υποθέσεις κλοπών και μία ληστεία με τη συνολική του λεία να ξεπερνά τις 282.800 ευρώ.

Ο «μαϊμού» υδραυλικός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και διατάχθηκε η προφυλάκιση του.

Διαβάστε επίσης