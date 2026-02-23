Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
Το βίντεο είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο
Από επικές γκάφες μέχρι ξεκαρδιστικές πτώσεις που έγιναν viral, το γνωστό κανάλι στο YouTube, FailArmy, παρουσίασε ένα βίντεο με τις καλύτερες και πιο αστείες στιγμές της προηγούμενης εβδομάδας.
Δείτε το βίντεο:
