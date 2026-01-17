Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
Το βίντεο -διάρκειας 18 λεπτών- είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από επικές γκάφες μέχρι ξεκαρδιστικές πτώσεις που έγιναν viral, το γνωστό κανάλι στο YouTube, FailArmy, παρουσίασε ένα βίντεο με τις καλύτερες και πιο αστείες στιγμές της εβδομάδας.
Το βίντεο -διάρκειας 18 λεπτών- είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο.
Δείτε το βίντεο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Σήμερα η μεγάλη έναρξη
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αυτόνομα βαν κατακλύζουν τις πόλεις της Κίνας και προκαλούν πανικό
08:24 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
08:14 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει
12:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ