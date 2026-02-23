Παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον περιλαμβάνει το σημερινό (23/02) τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία μαζί με τη λαγάνα του να απολαύσουν κι αγώνες από την Premier League, τη LaLiga και τη Serie A. Η αναμέτρηση που τραβάει τα περισσότερα βλέμματα έρχεται από την Αγγλία, όπου η Έβερτον υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί - Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ ATP 500 2026

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σταν Βαβρίνκα - Μπέντζαμιν Χασάν ATP 500 2026

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό - ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ - Τζιζέν Τσανγκ ATP 500 2026

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας - ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κουέντιν Άλις - Τζακ Ντρέιπερ ATP 500 2026

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Topspin Εκπομπή

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα - Πίζα Serie A 2025-26

20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Grand Prix Show 2026 Εκπομπή

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία - Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League 2025-26

21:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League 27η αγωνιστική

21:30 Novasports Start Κάδιθ - Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια - Ουντινέζε Serie A 2025-26

22:00 Novasports Premier League Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League 2025/26

22:00 Novasports 1HD Αλαβές - Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουόλσολ - ΜΚ Ντονς Sky Bet EFL League Two 2025-26

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο - Κάζα Πία Liga Portugal Betclic 2025-26

02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς - Σαν Αντόνιο Σπερς Μπάσκετ

02:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ακαπούλκο (Κυρίως Ταμπλό)

