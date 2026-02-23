Ολυμπιακός: Πάνοπλος για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν στο Champions League - Ταξιδεύει κι ο Γιαζίτζι

Με στόχο να εξαντλήσεις όλες τις ελπίδες που έχει για ανατροπή, η ομάδα του Πειραιά αντιμετωπίζει την Τρίτη (24/02, 22:00, MEGA, CosmoteSport2HD) τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Τη Δευτέρα (23/02), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση στη Γερμανία.

Ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζει σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, ενώ με την «ερυθρόλευκη» αποστολή θα ταξιδέψει κι ο Γιαζίτζι, μολονότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

