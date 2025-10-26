Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Χριστούγεννα με ζεστό χρήμα για 3.000.000 πολίτες
Ελεύθερος Τύπος: Σε κινούμενη άμμο η αντιπολίτευση
Το Βήμα: Στο «σύστημα Τραμπ» στη Μεσόγειο
Καθημερινή: Κυβέρνηση σε ναρκοπέδιο
04:34 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα: Σε Ρωσία και Λευκορωσία η υπουργός Εξωτερικών
03:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η ώρα άλλαξε: Οι δείκτες μετακινήθηκαν μια ώρα πίσω
01:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Είμαι αισιόδοξος για «συνολική συμφωνία» με την Κίνα
01:08 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία: «Χόρεψε» η Καμπανία από σεισμό - Δεν υπάρχουν θύματα
00:44 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Πρόσθετοι δασμοί 10% στον Καναδά από τον Τραμπ
08:57 ∙ WHAT THE FACT
