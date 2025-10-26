Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Χριστούγεννα με ζεστό χρήμα για 3.000.000 πολίτες

Ελεύθερος Τύπος: Σε κινούμενη άμμο η αντιπολίτευση

Το Βήμα: Στο «σύστημα Τραμπ» στη Μεσόγειο

Καθημερινή: Κυβέρνηση σε ναρκοπέδιο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Διαβάστε επίσης

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει - Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 26 οι τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική επίθεση

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έφτασε στην Μαλαισία ο πρόεδρςο των ΗΠΑ - Θα συμμετέχει στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Σε Ρωσία και Λευκορωσία η υπουργός Εξωτερικών

04:07ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έτοιμο να αρχίσει την δράση του το GHF για ανθρωπιστική βοήθεια

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κτίρια χτυπήθηκαν κατά την διάρκεια ρωσικής επιδρομής - 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Η ώρα άλλαξε: Οι δείκτες μετακινήθηκαν μια ώρα πίσω

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης

03:01ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Διεξάγει «γυμνάσια» για προστασία από αμερικανικές «μυστικές επιχειρήσεις»

02:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από ισραηλινή επίθεση

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είμαι αισιόδοξος για «συνολική συμφωνία» με την Κίνα

01:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Είχε αποτύχει δέκα φορές στις εξετάσεις οδήγησης πριν σκοτώσει τρεις ανθρώπους στη Φλόριντα

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Χόρεψε» η Καμπανία από σεισμό - Δεν υπάρχουν θύματα

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρόσθετοι δασμοί 10% στον Καναδά από τον Τραμπ

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας σε αίθουσα μπιλιάρδου σε πόλεμο συμμοριών

23:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν τέσσερις μετά τις απολογίες - Ελεύθεροι άλλοι 8 κατηγορούμενοι

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Εκτός συζήτησης» η μόνιμη διχοτόμηση της Λωρίδας της Γάζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

21:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη» έκπληξη για τη Μπριζίτ Μακρόν: Αναγράφηκε ως Ζαν-Μισέλ σε ιστοσελίδα του γαλλικού κράτους - Βίντεο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Λονδίνο: Μουσουλμάνοι μασκοφόροι στους δρόμους με σημαίες Μπαγκλαντές και Παλαιστίνης 

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα διεξαγόταν ένας πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας: Τα αμερικανικά χτυπήματα στα λιμάνια που θα γυρίσουν μπούμερανγκ

21:00ΥΓΕΙΑ

Πόσα βήματα χρειάζεται να κάνετε την ημέρα για να μειώσετε τον κίνδυνο θανάτου έως και 40%

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

23:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν τέσσερις μετά τις απολογίες - Ελεύθεροι άλλοι 8 κατηγορούμενοι

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Οδηγός συνάντησε αρκούδα και τα δύο μικρά της στον δρόμο - Δείτε βίντεο

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χελώνα επιτέθηκε σε τουρίστρια - Της προκάλεσε τραύματα στο πόδι

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγαθονήσι: Νέα τουρκική πρόκληση - Σκάφος της ακτοφυλάκης καταδιώκει ελληνικό αλιευτικό

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες «νίντζα» τρομοκρατούν την Ιαπωνία - Φρενίτιδα θανατηφόρων επιθέσεων

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή: 18 άνδρες και δυο γυναίκες οι εκτελεστές!

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

19:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Ανδρουλάκη μετά τον σάλο για τα σχόλια για Μητσοτάκη

00:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντροπιαστικό σκηνικό στο Καβάλα – Αναγέννηση Καρδίτσας, παίκτες έδιωξαν τον τερματοφύλακά τους

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Βούτηξαν με τα εσώρουχα στη θάλασσα για να σώσουν 3 φάλαινες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ