Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ένας έφηβος κάθε μέρα λιπόθυμος στο «Παίδων»
Ελεύθερος Τύπος: Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές
Η Καθημερινή: Χαμένοι στην «ενημέρωση» των social media οι Έλληνες
Τα Νέα: Ένα τηλεφώνημα και μια... παγίδα
