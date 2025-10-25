Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ένας έφηβος κάθε μέρα λιπόθυμος στο «Παίδων»

Ελεύθερος Τύπος: Τα 14 SOS για μεταβιβάσεις γονικές παροχές

Η Καθημερινή: Χαμένοι στην «ενημέρωση» των social media οι Έλληνες

Τα Νέα: Ένα τηλεφώνημα και μια... παγίδα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα ευρήματα που ξεκλειδώνουν τα μυστικά του θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» κυβέρνησης - Δούκα: «Επαναστατική γυμναστική» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη και τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου βλέπει το Μαξίμου

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε κρατά η «μίνι-άνοιξη» του Οκτώβρη - Πως θα κάνουμε παρέλαση και που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Τα χρόνια τρέχουν χύμα» - Τα τραγούδια του, όμως, μένουν εδώ για πάντα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ξεκινούν οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν πρώτοι χρήματα στους λογαριασμούς

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 24 Οκτωβρίου

05:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε αφρικανική χώρα απελαύνεται μετανάστης «σύμβολο» κατά του Τραμπ

04:29ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Επιτρέπει τις εισαγωγές καυσίμων από ιδιώτες -

04:05ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη αρχηγού ΓΕΣ στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Είμαστε κοντά «σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

02:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ξεκινά το ταξίδι του στην Ασία - Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τι λένε οι μεσίτες που προσπαθούσαν να πουλήσουν το καμμένο σπίτι της χήρας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μηχανεύεται πόλεμο» η κυβέρνηση των ΗΠΑ λέει ο Μαδούρο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Καταρρέει το μέτωπο στην Πόκροφσκ - Σκληρές στιγμές για τους υπερασπιστές της

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δυο νεκροί σε νέα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολά

17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκάζι: Από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στον θάνατο της 16χρονης - Στο «φως» νέες αποκαλύψεις

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό - Τον πυροβόλησε δεύτερος αστυνομικός

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Άνδρας ανεβοκατεβαίνει τη λεωφόρο κρατώντας ελληνική σημαία με τον Ιησού

13:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστικό από Μαρουσάκη - Πώς θα κάνουμε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την 40χρονη - Με τραύματα ο γιος της στο Παίδων - Αρνείται τα πάντα ο 50χρονος

02:28ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τι λένε οι μεσίτες που προσπαθούσαν να πουλήσουν το καμμένο σπίτι της χήρας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η ζωή μετά τη διάγνωση: Τρεις γυναίκες μιλούν για τη μάχη τους με τον καρκίνο του μαστού

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – «Κυκλοφοριακό έμφραγμα» σε Κηφισό και Αττική Οδό

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Αιθίοπα που αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος - Του έδωσαν και λεφτά για τα έξοδά του

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Είμαστε κοντά «σε διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Οκτωβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού στον Άγνωστο Στρατιώτη πριν από τον «πόλεμο» με το υπουργείο Άμυνας

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρήκε χαμένο θησαυρό με έναν απλό ανιχνευτή μετάλλων - 15.000 ρωμαϊκά νομίσματα μέσα σε πήλινα αγγεία

