Θεσσαλονίκη: Άνδρας σε αμόκ τα έκανε «γυαλιά – καρφιά» στα Λαδάδικα
Θεσσαλονίκη: Άνδρας σε αμόκ τα έκανε «γυαλιά – καρφιά» στα Λαδάδικα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άνδρας σε αμόκ έσπασε τζαμαρία και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κατάστημα στα Λαδάδικα, στην οδό Πολυτεχνείου, στη Θεσσαλονίκη.
Ξαφνικά, άρχισε να πετάει καρέκλες και σκαμπό και έσπασε τζαμαρίες, με τους θαμώνες να έχουν πανικοβληθεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.
Η επέμβαση της Αστυνομίας ήταν άμεση, συλλαμβάνοντας επί τόπου τον δράστη, τον οποίο οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.
Ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:08 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τρία «πολεμικά» Range Rover του Fast & Furious δημοπρατούνται
07:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
08:57 ∙ WHAT THE FACT