Θεσσαλονίκη: Άνδρας σε αμόκ τα έκανε «γυαλιά – καρφιά» στα Λαδάδικα

Άνδρας σε αμόκ έσπασε τζαμαρία και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κατάστημα στα Λαδάδικα, στην οδό Πολυτεχνείου, στη Θεσσαλονίκη.

Ξαφνικά, άρχισε να πετάει καρέκλες και σκαμπό και έσπασε τζαμαρίες, με τους θαμώνες να έχουν πανικοβληθεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Η επέμβαση της Αστυνομίας ήταν άμεση, συλλαμβάνοντας επί τόπου τον δράστη, τον οποίο οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες.