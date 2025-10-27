Λάρισα: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι

Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρισα εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένα αγοράκι 15 μηνών, καθώς έχει υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι στο πρόσωπο και το σώμα του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε καθώς η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους, στην Καρδίτσα. Χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναποδογυρίσει το τηγάνι και να πέσει πάνω του καυτό λάδι.

«Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα.Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο (γιο). Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το

τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό.

Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω που είχε τα σκουπίδια, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι. Πήδηξε κι αυτή, πιάνει κι αυτή το τηγάνι για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη», ανέφερε η γιαγιά του μικρού, μιλώντας στο STAR.

«Όπως μας λένε από την εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν ειναι καλά τα παιδιά, δεν θα είναι σε σοκ τα παιδιά;», είπε ο παππούς του βρέφους.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, εκεί όμως οι γιατροί έκριναν οτι πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα, κυρίως στα χέρια και στους ώμους, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του ως σταθερή αλλά κρίσιμη.

Μέσα στις επόμενες ώρες, θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».