Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για αποκάλυψη Newsbomb: Κανένας δόλος για τον μαθητή με αυτισμό

Σάλο προκάλεσε η αποκάλυψη του Newsbomb.gr ότι στέρησαν τη σημαία από παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Οι αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, ανέφεραν ότι στις 15 Οκτωβρίου 2025, η κλήρωση για τον σημαιοφόρο σε δημοτικό της Αττικής αρχικά ανέδειξε ένα παιδί με αναγνωρισμένη αναπτυξιακή δυσκολία, αλλά λίγες ώρες αργότερα η δεύτερη κλήρωση το απέκλεισε, εγείροντας ερωτήματα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Οι γονείς του μαθητή υπέβαλαν αναφορά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, ζητώντας να διερευνηθεί ο αποκλεισμός του παιδιού τους. Όπως τονίζουν, δεν επιζητούν να γίνει σημαιοφόρος, αλλά θέλουν να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας και η σωστή αντιμετώπιση του παιδιού- το οποίο μάλιστα, δεν έχει λάβει παράλληλη στήριξη τα δύο τελευταία χρόνια, παρά την επίσημη έγκριση, λόγω έλλειψης διαθέσιμου προσωπικού. Οι γονείς χαρακτήρισαν τον χειρισμό της κατάστασης λανθασμένο, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσαν να είχαν καλέσει τους ίδιους για να ενημερωθούν για το «λάθος», αντί να καλέσουν το παιδί λίγη ώρα αργότερα, στερώντας του τη χαρά και προκαλώντας του στεναχώρια.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, Λεωνίδας Μάντζος, έπειτα από τις αναφορές και τον σάλο που προκλήθηκε, μιλώντας στο MEGA, ξεκαθάρισε πως πρόκειται για απλό λάθος στη διαδικασία. «Δεν τίθεται θέμα διάκρισης, ούτε εξαίρεσης λόγω ιδιαιτερότητας. Ναι, λάθος χειρισμός υπήρξε, όμως δεν υπήρξε δόλος».

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται να δώσει επίσημη απάντηση την Τετάρτη (29/10) προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση του μαθητή που του αφαιρέθηκε ο τίτλος του σημαιοφόρου, λίγη ώρα μετά την κλήρωση.

