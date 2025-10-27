Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό – Τι αλλάζει

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για τον ΝΟΚ, που επιτρέπει την επανεκκίνηση οικοδομικών αδειών με σεβασμό στην περιβαλλοντική ισορροπία

Newsbomb

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό – Τι αλλάζει
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον αρμόδιο υφυπουργό, Νίκο Ταγαρά, το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων, για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών.

Ταυτόχρονα, υπεγράφησαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό α) της διαδικασίας επιστροφής φόρων, παραβόλων, εισφορών και κρατήσεων των οικοδομικών αδειών με χρήση κινήτρων του ΝΟΚ, που αναθεωρούνται αμελλητί και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων και β) των προδιαγραφών των Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ).

Συνολικά, η οικοδομική δραστηριότητα μετά τη θετική εισήγηση του ΣτΕ για περιβαλλοντικό ισοδύναμο και έναρξη εργασιών, με βάση πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΣτΕ, εξετάζοντας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), έδωσε το «πράσινο φως» για την προώθησή του, αποδεχόμενο σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί κομβική εξέλιξη για την επανεκκίνηση του κλάδου, καθώς ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες οικοδομικές άδειες και αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην αγορά.

Τι δέχτηκε το ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ως νόμιμο τον μηχανισμό του Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου, αναγνωρίζοντάς τον ως συνταγματικά θεμελιωμένη και θεσμικά ισορροπημένη λύση για τη συνέχιση των οικοδομικών αδειών και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Πρόκειται για μηχανισμό που:

  • επιτρέπει την επανέκδοση και συνέχιση οικοδομικών αδειών που είχαν εκδοθεί με βάση τα κίνητρα του ΝΟΚ, οι οποίες είτε ακυρώθηκαν δικαστικά, είτε προσβλήθηκαν με αίτηση ακύρωσης, είτε εντάσσονται σε χρηματοδοτικά εργαλεία,
  • προβλέπει καταβολή τέλους υπέρ του δήμου και αντίστοιχες δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε επίπεδο δήμου ή δημοτικής ενότητας,
  • αποκαθιστά την αδικία για όσους είχαν οικοδομικές άδειες για τις οποίες είχαν εκκινήσει οι οικοδομικές εργασίες, αλλά είχαν προσβληθεί δικαστικά πριν τις 11.12.2024 και δεν μπορούσαν να υπαχθούν στην εξαίρεση των αποφάσεων της Ολομέλειας,
  • επιτρέπει την πραγματοποίηση σημαντικών έργων ενταγμένων στο ΤΑΑ ή στο ΕΣΠΑ, ενισχύοντας την χρηματοδοτική πίστη του Δημοσίου,
  • επιτυγχάνει ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνέχιση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο, το Δικαστήριο ενέκρινε συνολικά:

  • όλα τα μέτρα περιβαλλοντικού ισοδυνάμου που πρότεινε το ΥΠΕΝ (δημιουργία ή αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό, κατεδάφιση αυθαίρετων ή και επικίνδυνων κτισμάτων, παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες περιοχές, καθαρισμός και οριοθέτηση ρεμάτων κ.ά), τα οποία εφαρμόζονται σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, εκτός από τις περιπτώσεις των μητροπολιτικών συγκροτημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκη που εφαρμόζονται σε επίπεδο δήμου.
  • τη διαδικασία εκπόνησης ΕΣΠΙΑΠ από το ΥΠΕΝ ή από τον οικείο Δήμο, με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου ή με δωρεά της μελέτης, για την επιλογή των καταλληλότερων μέτρων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου ανά δημοτική ενότητα ή δήμο,
  • το ύψος του ποσού του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου, το οποίο καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διατίθεται αποκλειστικά στον δικαιούχο δήμο για την υλοποίηση τωνπεριβαλλοντικών δράσεων.
  • τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες αποδεικνύεται ότι έχει γίνει εκκίνηση εργασιών έως και την 11.12.2024, και άρα διατηρείται ακέραιο το δικαίωμα δόμησης με τα κίνητρα του ΝΟΚ.
    Περιβαλλοντικός προέλεγχος
    Όπως αναφέρεται:

Ως μόνη προϋπόθεση για τη επανέκδοση των οικοδομικών αδειών που είτε ακυρώθηκαν δικαστικά, είτε προσβλήθηκαν στα δικαστήρια, παρ’ ό,τι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν τις 11.12.2024, το ΣτΕ έθεσε την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο, προκειμένου να κριθούν οι συνέπειες που προκαλούνται στο περιβάλλον από τα μέτρα περιβαλλοντικού ισοδυνάμου και, κατ’ επέκταση, εάν απαιτείται ή όχι Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Τι αποτελεί έναρξη των οικοδομικών εργασιών

Ως έναρξη των εργασιών νοείται όχι μόνο η πραγματοποίηση εργασιών εκσκαφής ή σε περίπτωση προσθήκης η πραγματοποίηση εργασιών σκυροδέτησης, αλλά και η κατεδάφιση προϋφιστάμενων κτισμάτων εντός του ιδίου ακινήτου, εφόσον δεν είναι προγενέστερη των έξι μηνών από την 11.12.2024.

Μάλιστα, το Ανώτατο Δικαστήριο όχι μόνο δέχθηκε ως εκκίνηση εργασιών τη διενέργεια έως την 11.12.2024 ανασκαφικών εργασιών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά διεύρυνε το σχετικό ορισμό, προσθέτοντας και την περίπτωση διενέργειας δοκιμαστικών τομών της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Η προστασία του περιβάλλοντος, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών και της διαφύλαξης της επενδυτικής εμπιστοσύνης της χώρας

Σύμφωνα με το ΣτΕ, ο μηχανισμός του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εξισορρόπηση των αρνητικών συνεπειών από τη χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ και δεν αντίκειται στα άρθρα 4 παρ. 1, 20 παρ. 1, 26, 94 παρ. 1 και 95 του Συντάγματος.

Όπως ρητά αναφέρεται, ο μηχανισμός στοχεύει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, υπό την έννοια της αποτροπής δημιουργίας ημιτελών καιεγκαταλελειμμένων κτηρίων που επιβαρύνουν την δημόσια υγεία, την ασφάλεια, την αισθητική αλλά και την οικονομία, σε συνδυασμό με την σταθμισμένη αντιμετώπιση των συνεπειών που υφίστανται καλόπιστοιπολίτες που ξεκίνησαν να οικοδομούν πριν από τις 11.12.2024, υπό το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά βρέθηκαν εκ των υστέρων αντιμέτωποι με δικαστικές προσφυγές και μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Ανώγεια - Καίει κοντά σε σπίτια

16:01LIFESTYLE

Χιου Τζάκμαν: Πρώτη εμφάνιση με τη νέα του σύντροφο στο κόκκινο χαλί ένα χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους - Η φιλία που ξεκίνησε από το Broadway και έγινε έρωτας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας: Ο «ανίκητος» πυρηνικός πύραυλος με τον οποίο ο Πούτιν μπορεί να διαλύσει τη Νέα Υόρκη

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Το «Θαύμα της Ερήμου» στη Σαουδική Αραβία: Ο σιδηρόδρομος των 7 δισ. που αλλάζει τη Μέση Ανατολή

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πύραυλος Burevestnik: Η Νορβηγία εντόπισε την περιοχή εκτόξευσης του νέου όπλου της Ρωσίας

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

15:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών με 60 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ - 400 νέοι βιβλιοθηκονόμοι

15:50ΕΘΝΙΚΑ

H ελληνική σημαία με τον Άη Γιώργη που γιορτάζει σήμερα και το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων 

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινή επιστολή 57 μεγάλων διεθνών μουσείων για τη διάρρηξη - Απειλή για τη «θεμελιώδη αποστολή» τους

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Με αυτοκρατορικές τιμές, αλλά χωρίς μεγαλοπρέπεια η υποδοχή Τραμπ στην Ιαπωνία

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sabaton & Helloween: Το Release Athens 2026 παρουσιάζει δύο κορυφαίες ημέρες σκληρού ήχου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία κυματίζει και φέτος στο Καλπάκι

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ρουμανική συμμορία που βίαζε γυναίκες καταδικάστηκε σε φυλάκιση

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο - Πώς θα κινηθούν τα μέσα

15:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR κατά της διαιτησίας: «Δεν επιθυμούμε ο Τζήλος να ορισθεί ξανά σε αγώνα μας»

15:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

"Όταν έκλαψε ο Νίτσε": η sold out παράσταση μετακομίζει στο Θέατρο Πορεία

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Σκότωσε τη μητέρα της, την έκρυψε στο πλυντήριο και με εικόνες AI την έδειχνε ζωντανή

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού μετά την 28η Οκτωβρίου - Πότε έρχεται νέα κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντα από τον εμπρησμό στην έκθεση αυτοκινήτων - «Ήταν τρία άτομα με κουκούλες και μάσκες», λέει ο ιδιοκτήτης

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρία ακόμη παιδιά στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ στον Πειραιά - 17χρονος με πλαστή ταυτότητα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Ρουμανική συμμορία που βίαζε γυναίκες καταδικάστηκε σε φυλάκιση

22:05ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Έντονη αντίδραση Έρχιουρμαν για μνημείο αγνοουμένων στο Ευρωκοινοβούλιο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα περάσει - Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ»

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ