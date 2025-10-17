ΝΟΚ: Ποιες άδειες ξεπαγώνουν και με ποιον τρόπο

Με την προ μηνών απόφαση, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητούσε περισσότερες δικλίδες ασφαλείας στην εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

ΝΟΚ: Ποιες άδειες ξεπαγώνουν και με ποιον τρόπο
Τους όρους λειτουργίας του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και τον τρόπο που θα λειτουργούν τα περιβαλλοντικά ισοσταθμίσματα όταν τα κτίσματα «προσθέτουν» ορόφους παραπάνω από τους μέχρι σήμερα επιτρεπόμενους, διευκρίνισε το Συμβούλιο της Επικρατείας με χθεσινή του απόφαση.

Ουσιαστικά, το δικαστήριο καθορίζει πώς θα λειτουργήσει πλέον ο ΝΟΚ, μετά τη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στις διατάξεις που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές πριν από μερικούς μήνες.

Με την προ μηνών απόφαση, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητούσε περισσότερες δικλίδες ασφαλείας στην εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, όπως την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης πριν από την ανέγερση των νέων κτιρίων, αλλά και ότι τα σχετικά ποσά αναλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αντισυνταγματικότητες αυτές λύθηκαν πλέον με τη χθεσινή απόφαση και με τη βούλα του ΣτΕ, ενώ δόθηκαν με δελτίο Τύπου διευκρινίσεις, που αφορούν κυρίως στις εκκρεμείς άδειες, που θα ακυρώνονταν με βάση την προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ.

Πρόκειται, ιδίως, για τις οικοδομικές άδειες που είτε έχουν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση είτε είχαν προσβληθεί μέχρι την 11.12.2024, άρα καταλαμβάνονται από την αντισυνταγματικότητα που είχε κριθεί από το Δικαστήριο και για τις οποίες ρυθμίζεται ειδικά ότι θα υπάρξει «επανέκδοση των οικοδομικών αδειών, με διαδικασία που διαφοροποιείται ανάλογα με το αν έχει ολοκληρωθεί ή όχι ο φέρων οργανισμός της οικοδομής».

Σημειώνεται όμως ότι «ο μηχανισμός περιλαμβάνει την επιλογή των καταλληλότερων μέτρων περιβαλλοντικού ισοδυνάμου σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ή για τα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δήμου, τούτο δε βάσει περιβαλλοντικού προελέγχου ή εφόσον συντρέχει περίπτωση, στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Παράλληλα, το ΣτΕ εξέδωσε ακόμη μια απόφαση, που ακυρώνει την απόφαση του Δήμου Αθηναίων να μην εφαρμόσει οριζόντια το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

Ουσιαστικά, το Ανώτατο Ακυρωτικό ορίζει πως κανένας δήμος δεν μπορεί να λάβει οριζόντια απόφαση μη εφαρμογής του ΝΟΚ.

«Από καμία διάταξη δεν έχει παρασχεθεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εξουσιοδότηση για την κανονιστική ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τους όρους έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και τους εφαρμοστέους όρους και περιορισμούς δόμησης στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, άλλωστε αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα».

Εν όψει των ανωτέρω, η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία διατάχθηκαν «τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης να μην εκδίδουν βεβαιώσεις όρων δόμησης ή προεγκρίσεις δόμησης με ύψη ανώτερα των προβλεπομένων (…) εκδόθηκε χωρίς να υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση. Συνεπώς, νομίμως ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το επίδικο μέρος της, με την προσβαλλομένη απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», αναφέρεται σχετικά.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

