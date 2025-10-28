Νεκρή γυναίκα σε φλεγόμενο κτήριο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις σε πολυκατοικία στη Νεάπολη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νεκρή γυναίκα σε φλεγόμενο κτήριο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (28/10) στη Θεσσαλονίκη, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν χωρίς αισθήσεις μια γυναίκα σε χώρο κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα, ωστόσο η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μεταξύ των οποίων και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

