Χανιά: Κάηκε ολοσχερώς το πρώην ΠΙΚΠΑ

Φωτιά ξέσπασε στο κτήριο του πρώην ΠΙΚΠΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στα Χανιά, προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του, λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα.

Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με πυροσβέστες, που κατάφεραν να θέσουν γρήγορα την φωτιά υπό έλεγχο.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων.