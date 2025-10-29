Γλυφάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από δραπέτη ψυχιατρείου

Μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη, δίνει από την περασμένη Παρασκευή έπειτα από βίαιη και αναίτια επίθεση σε βάρος της, η 69χρονη γυναίκα στη Γλυφάδα, η οποία συνήθιζε να ταΐζει αδέσποτες γάτες της περιοχής, σε μια υπόθεση που αποκάλυψε το Newsbomb.gr.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στην Β’ πλαζ Γλυφάδας, όταν η άτυχη γυναίκα κατευθυνόταν προς τη θάλασσα μαζί με φίλες της. Όπως έκανε κάθε μέρα, σταμάτησε λίγο πριν φτάσει για να ταΐσει τις γάτες που ζουν εκεί. Εκείνη τη στιγμή, δέχθηκε απρόκλητη και δολοφονική επίθεση από έναν 38χρονο άνδρα, ο οποίος την χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα, χωρίς καμία απολύτως αφορμή.

Επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες του Newsbomb, η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ έκανε λόγο για άτομο γνωστό στις αρχές. «Ο 38χρονος δράστης αποδείχτηκε πρόσωπο γνωστό στις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί για ανάλογες επιθέσεις και είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα από τα οποία έχει καταφέρει να αποδράσει 18 φορές. Είναι δύσκολη η διαχείριση τέτοιων ατόμων και από την πλευρά της Αστυνομίας και από τη Δικαιοσύνη, η οποία συνήθως τους παραπέμπει για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα», ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Θα αποδοθούν ευθύνες;

«Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια ψυχική διαταραχή και δεν είναι σαφές εάν αντιλαμβάνεται ότι διαπράττει ποινικό αδίκημα», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, προσθέτοντας: «Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη και η δική μας μεταχείριση όταν υπάρχουν ψυχιατρικά και ψυχικά νοσήματα, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο, γι’ αυτόν τον άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν δηλώνει άστεγος. Και καταλαβαίνετε ότι μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα θα πρέπει να αποχωρήσει και δεν μπορεί να παραμείνει για νοσηλεία. Εκεί τίθενται αρκετά ερωτήματα. Έχει απασχολήσει βέβαια και με ποινικά αδικήματα στο παρελθόν ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί αρκετές φορές από την αστυνομία για ανάλογες επιθέσεις», πρόσθεσε.

Κόρη 69χρονης: Υπάρχουν δύο μάρτυρες

«Υπάρχουν δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει στην αστυνομία», είπε η κόρη της 70χρονης περιγράφοντας ότι είδαν τον 38χρονο να την κυνηγάει κρατώντας πέτρα και στη συνέχεια βρήκαν τη γυναίκα στο έδαφος. «Η μητέρα μου από εκείνη την ημέρα είναι σε καταστολή και την αλήθεια την ξέρει μόνο εκείνη», τόνισε.

