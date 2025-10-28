Τρόμος στη Γλυφάδα: Είχε αποδράσει 18 φορές και επιτέθηκε δολοφονικά σε γυναίκα που τάιζε γάτες

Ο δράστης, ένας 38χρονος με βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό, είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα και κυκλοφορούσε ελεύθερος - Το περιστατικό αναδεικνύει τα σοβαρά κενά στο σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης και στη δημόσια ασφάλεια

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η υπόθεση που αποκάλυψε το Newsbomb.gr, με τη βίαιη και αναίτια επίθεση σε βάρος μίας 69χρονης γυναίκας στη Γλυφάδα, η οποία συνήθιζε να ταΐζει αδέσποτες γάτες της περιοχής.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στην Β’ πλαζ Γλυφάδας, όταν η άτυχη γυναίκα κατευθυνόταν προς τη θάλασσα μαζί με φίλες της. Όπως έκανε κάθε μέρα, σταμάτησε λίγο πριν φτάσει για να ταΐσει τις γάτες που ζουν εκεί. Εκείνη τη στιγμή, δέχθηκε απρόκλητη και δολοφονική επίθεση από έναν 38χρονο άνδρα, ο οποίος την χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα, χωρίς καμία απολύτως αφορμή.

Οι φίλες της, που περπατούσαν λίγο πιο μπροστά, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. Ωστόσο, εργαζόμενοι του Δήμου Γλυφάδας που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, έσπευσαν να βοηθήσουν, ακινητοποιώντας τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύτηκε για δύο ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ στο δημόσιο νοσοκομείο, η 69χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ιδιωτική κλινική, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 38χρονος συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικές δομές, ενώ διαθέτει βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό. Μετά την ταυτοποίησή του, εκδόθηκε ένταλμα φυλάκισης και κατηγορείται για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος εξήγησε το πώς είναι δυνατόν άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα να κυκλοφορούν ελεύθερα, παρά τις επικινδυνότητές τους.

Ο κ. Γιαννάκος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα άτομο με ψυχιατρικά προβλήματα εισάγεται στην κλινική. Μπορεί να φύγει, μόλις φύγει, δίνεται σήμα. Είναι υποχρεωμένα τα τμήματα με το σήμα να ειδοποιούν την αστυνομία ότι απέδρασε ένα άτομο, και έτσι με εισαγγελική εντολή τον συλλαμβάνουν και τον ξαναφέρνουν μέσα. Έβγαινε, έπαιρνε εξιτήριο, είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι, δεν είναι φυλακισμένοι».

Και πρόσθεσε: «Η αστυνομία τον συλλάμβανε και τον γύριζε πίσω. Είναι πολύ εύκολο να φύγουν, δεν είναι φυλακισμένοι».

