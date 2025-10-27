Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση

Μια σοκαριστική επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα, όταν μία 69χρονη γυναίκα δέχθηκε ξαφνικό χτύπημα από άνδρα ενώ περπατούσε με φίλες της προς τη θάλασσα. Ο 38χρονος δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb είχε αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικό ίδρυμα, εμφανίστηκε ξαφνικά από ένα στενό και τη χτύπησε στο κεφάλι με πέτρα, τη στιγμή που η γυναίκα είχε σταματήσει να ταΐσει τις αδέσποτες γάτες της γειτονιάς, όπως συνήθιζε.

Στο σημείο βρέθηκαν εργαζόμενοι του δήμου, οι οποίοι προσέτρεξαν σε βοήθεια της τραυματισμένης γυναίκας, ενώ κλήθηκαν άμεσα το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Η 69χρονη διακομίσθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύτηκε δύο ημέρες στην Εντατική, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικής κλινικής, καθώς οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ στο δημόσιο νοσοκομείο δεν επαρκούν. Η κατάσταση της παραμένει κρίσιμη.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άνδρα με ιστορικό αποδράσεων από ψυχιατρικές δομές, συνολικά δεκαοκτώ φορές, και οδηγήθηκε στη φυλακή κατηγορούμενος για βαριά και σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Γείτονες και φίλοι της 69χρονης περιγράφουν την γυναίκα ως αγαπητή και ιδιαίτερα καλή, εκφράζοντας σοκ και δυσπιστία για το περιστατικό: «Την αγαπάμε όλοι στην πολυκατοικία. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε τι συνέβη», λένε συγκλονισμένοι.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Διαβάστε επίσης