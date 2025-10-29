Μυτιληναίος για το υπουργείο Άμυνας: Εδώ βρίσκεται η ιστορική ψυχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Η ομιλία του CEO της Metlen Energy & Metals στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μυτιληναίος για το υπουργείο Άμυνας: Εδώ βρίσκεται η ιστορική ψυχή των Ενόπλων Δυνάμεων

Τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής του όψης του υπουργείου Άμυνας

Eurokinissi
«Εδώ βρίσκεται η ιστορική ψυχή των ενόπλων δυνάμεων», τόνισε σήμερα (29.10.2025) ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην οποία η METLEN υπήρξε χορηγός αλλά και κατασκευαστής μέσω της METKA.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Metlen Energy & Metals ανέφερε ότι «εδώ βρίσκεται όχι μόνο ο επιτελικός νους αλλά και η ιστορική ψυχή των Ενόπλων Δυνάμεων και από εδώ εξακτινώνεται σε όλη τη επικράτεια, σε όλη τη συνοριακή γραμμή, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα».

Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε: «είμαι υπερήφανος γιατί αυτό το επιτελικό κέντρο ντύθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια, με πρωτοστάτη τον Κώστα Βαρώτσο, ελληνικό αλουμίνιο που παρήχθη από ελληνικό Βωξίτη, υπέστη κατεργασία από ελληνικά εργοστάσια Αλουμινίου που είναι τα καλύτερα της Ευρώπης και οικοδομήθηκε από τα καλύτερα ελληνικά χέρια».

Η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για την εθνική ισχύ, την αποτροπή και τη διασφάλιση της ειρήνης, σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο.

«Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο, διασφαλίζουμε την Ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε ένα ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεδομένα», επισήμανε ο CEO της εταιρείας.

Η ομιλία του Ευάγγελου Μυτιληναίου

«Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος,
Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης,
Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Κυρίες και κύριοι μέλη της Κυβέρνησης,
Κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι της Βουλής,
Κυρίες και κύριοι μέλη της Βουλής του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Κύριοι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας,
Κύριοι Περιφερειάρχες,
Κύριοι Δήμαρχοι,
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες,
Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,
Κύριε Βαρώτσο,
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,

Όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Κώστας Βαρώτσος, τον οποίο σπεύδω ευθύς αμέσως να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από καρδιάς για την καλλιτεχνική του υπογραφή και τις ατελείωτες ώρες δουλειάς για την ολοκλήρωση του έργου, όπως λοιπόν είπε ο φίλος Κώστας, « Αλλάζοντας την πρόσοψη του κτηρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έγραψα τη λέξη ‘Πόλεμος’ αλλά τη λέξη ‘Ειρήνη’»

Προσυπογράφω. Επιτρέψτε μου όμως να προσθέσω ότι, όπως μας διδάσκει η Ιστορία, «αν θέλεις Ειρήνη, ας ετοιμάζεσαι για Πόλεμο», μια φράση γνωστή στα λατινικά , “Si vis pacem, para bellum” .

Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του κτηρίου στο οποίο λειτουργεί το επιτελικό κέντρο, δηλαδή ο νους των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι στραμμένη προς την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης» και υποκλίνεται στα 121.692 ( εκατό είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο ) ονόματα των πεσόντων στους αγώνες του Έθνους.

Εδώ συνεπώς βρίσκεται όχι μόνο ο επιτελικός νους αλλά και η ιστορική ψυχή των Ενόπλων Δυνάμεων και από εδώ εξακτινώνεται σε όλη τη επικράτεια, σε όλη τη συνοριακή γραμμή, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Και είμαι υπερήφανος γιατί αυτό το επιτελικό κέντρο ντύθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια, με πρωτοστάτη τον Κώστα Βαρώτσο, ελληνικό αλουμίνιο που παρήχθη από ελληνικό Βωξίτη, υπέστη κατεργασία από ελληνικά εργοστάσια Αλουμινίου που είναι τα καλύτερα της Ευρώπης και οικοδομήθηκε από τα καλύτερα ελληνικά χέρια.

Κυρίες και κύριοι, ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο, διασφαλίζουμε την Ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε ένα ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεδομένα.

Ναι, η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ναι, η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Ναι, τιμούμε τις συμμαχίες και τις εταιρικές στρατηγικές μας σχέσεις. Αλλά στις δικές μας δυνάμεις βασίζεται πρωτίστως η εθνική άμυνα και ασφάλεια. Και όταν λέω δυνάμεις εννοώ βεβαίως τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, την ισχυρή και ζωντανή κοινωνία των πολιτών, την ισχυρή, παραγωγική και διεθνώς ανταγωνιστική οικονομία και βέβαια τους ισχυρούς θεσμούς της πολιτείας.

Η METLEN δεν προέβη σε μια χορηγία. Ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον και ευχαριστεί θερμά για τη μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Και μάλιστα με τρόπο απτό, πρακτικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Με μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής αξίας και μεγάλης λειτουργικής αναβάθμισης στο ιστορικό και εμβληματικό αυτό κτήριο.

Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη ως τμήμα της συνολικής παρέμβασης στον χώρο αυτό, σηματοδοτεί αυτό που συντελείται με μια πυκνή αλληλουχία πρωτοβουλιών, την είσοδο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην εποχή της νέας τεχνολογίας που αλλάζει ριζικά και την τεχνολογία του Πολέμου άρα και την τεχνολογία της αποτροπής για τη διατήρηση της Ειρήνης μέσω της αποτελεσματικής προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας.

Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, όσοι εργάζονται εδώ να νιώθουν καθημερινά υπερήφανοι για την ομορφιά στον χώρο τους.

Όσοι επισκέπτονται το Υπουργείο να αισθάνονται τη δύναμη αυτού του χώρου και ό,τι αυτός εκφράζει. Και όσοι περνούν απ’ έξω να βλέπουν μία εικόνα που αντανακλά το κύρος της χώρας μας και των Ενόπλων Δυνάμεών της».

