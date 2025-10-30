Διακοπές νερού την Πέμπτη (30/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, EKTAKTH
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Ευφρονίου και Φώκαιας
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία
06:32 ∙ BOMBER
Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου
04:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις για τις πυρκαγιές του 2025
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος