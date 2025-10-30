Μοσχάτο: Η συμμορία «183» χτύπησε τον 13χρονο, λέει ο πατέρας του – Ποια ήταν η αφορμή

Μία παρεξήγηση φαίνεται πως ήταν η αφορμή για τον άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου αγοριού στο Μοσχάτο το περασμένο Σάββατο, όπως αποκάλυψε ο πατέρας του. Φαίνεται μάλιστα πως οι δράστες του ξυλοδαρμού έχουν συστήσει συμμορία στην περιοχή με το όνομα «183», που προκύπτει από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής.

Όπως είπε ο πατέρας του 13χρονου, μιλώντας στον Σκάι, το περιστατικό συνέβη νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 20:30, στο παρκάκι μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό της πόλης. «Το Σάββατο, περίπου 20:40 βρισκόμουν εκτός Αθηνών, με καλεί ο γιος μου και μου λέει ‘μπαμπά, με έχουν χτυπήσει 15 άτομα άσχημα, δεν έχω μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο, τι να κάνω;’». Ο πατέρας του απάντησε πως είχε δει από το στίγμα του κινητού πού ακριβώς βρισκόταν, να μείνει εκεί για να έρθει να τον πάρει κάποιος.

«Το παιδί -μαθητής Β' γυμνασίου- το είχαν χτυπήσει 15 άτομα, τα οποία δεν τα γνώριζε, δεν ήταν από το σχολείο του», είπε ο πατέρας και εξήγησε πως αφορμή για τον ξυλοδαρμό ήταν μια φράση που είπε ο γιος του σε μια φίλη του, με την οποία βρίσκονταν μαζί στο πάρκο. Εκείνη τη στιγμή όμως, φαίνεται πως ήταν μπροστά ένα από τα μέλη της συμμορίας, ο οποίος ρώτησε τον 13χρονο: «Σε εμένα το είπες αυτό;». Αν και το παιδί αρνήθηκε, λέγοντας «όχι, στη φίλη μου, είναι η κολλητή μου», εκείνος αποκρίθηκε: «Καλά, θα δεις τι θα πάθεις».

Πράγματι, μετά από λίγη ώρα, έφτασαν τα 15 άτομα στο πάρκο και άρχισαν βίαια να ξυλοκοπούν τον 13χρονο. «Το παιδί μου το χειρίστηκε πάρα πολύ ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι, προσπαθούσε μόνο να αποφύγει τα χτυπήματα. ‘Με χτυπάγανε, με κλωτσάγανε, μπαμπά’, μου είπε».

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του 13χρονου, από την ασφάλεια όπου πήγε για την καταγγελία του περιστατικού, τον ενημέρωσαν ότι κάποιοι από τους 15 που χτύπησαν το παιδί του, είναι γνωστοί στις αρχές. Τον ενημέρωσαν ακόμη πως έχουν συστήσει μια ιδιότυπη «συμμορία» που λέγεται «183», από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου.

«Το παιδί έχει φοβηθεί, δεν θέλει να βγαίνει, δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο, αλλά πρέπει να συνεχίσει τη ζωή του», είπε ο πατέρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου απογευματινές ώρες της Κυριακής 26-10-2025, συνελήφθησαν έξι από αυτούς που χτύπησαν τον 13χρονο. Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 14 και 15 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα εννέα ανήλικοι.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους έξι κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της 26-10-2025, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

