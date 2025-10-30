Λάρισα: Νυχτερινό «μπουγέλωμα» στους δρόμους - Επιβάτες αγροτικού πέταγαν νερά

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Λάρισας το βράδυ της Τετάρτης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι οι επιβαίνοντες σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, εκτόξευαν νερά, προκαλώντας αναστάτωση, σύμφωνα με το onlarissa.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα με ένα περιπολικό και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ πληροφορίες θέλουν να έγιναν προσαγωγές.