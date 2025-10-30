Λάρισα: Νυχτερινό «μπουγέλωμα» στους δρόμους - Επιβάτες αγροτικού πέταγαν νερά
Αναστάτωση στους δρόμους της πόλης σκόρπισε ένα αγροτικό που εκτόξευε νερά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Λάρισας το βράδυ της Τετάρτης.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι οι επιβαίνοντες σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή της ΔΕΥΑΛ, εκτόξευαν νερά, προκαλώντας αναστάτωση, σύμφωνα με το onlarissa.
Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα με ένα περιπολικό και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ πληροφορίες θέλουν να έγιναν προσαγωγές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πέθανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
11:24 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής
11:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης
10:45 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια»
10:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Honda Prelude επιστρέφει μετά από 1/4 του αιώνα στην Ευρώπη
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας
09:58 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ