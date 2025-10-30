Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στην περιοχή των Σερρών.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:30 στον αύλειο χώρο του εργοστασίου στο Νέο Σούλι Σερρών και σύμφωνα με το thestival.gr, καίει υλικά που βρίσκονταν εκεί.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
