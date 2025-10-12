Υπό έλεγχο η φωτιά στην Εθνική Οδό Σερρών – Θεσσαλονίκης

Η φωτιά ξεκίνησε από ένα φορτηγό και επεκτάθηκε στο πρανές του δρόμου

ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο πρανές της Εθνικής Οδού Σερρών-Θεσσαλονίκης, λίγα μέτρα μετά το σταθμό διοδίων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε από ένα φορτηγό και επεκτάθηκε στο πρανές του δρόμου.

Άμεση ήταν η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής με οχτώ οχήματα από την Π.Υ. Σερρών, ένα από την Π.Υ. Λαγκαδά, είκοσι πυροσβέστες και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ ενώ στο σημείο έγιναν ρίψεις νερού από ελικόπτερο.

Αυτήν τη στιγμή είναι κλειστή η μια από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

