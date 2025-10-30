Ρέθυμνο – Κύπρος: Οι παλαίμαχοι Ρεθύμνου και Υψώνα τραγούδησαν μαζί τον Εθνικό Ύμνο

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση που συγκίνησε το κοινό και αναδεικνύει τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, οι παλαίμαχοι Ρεθύμνου υποδέχθηκαν τους παλαίμαχοι Υψώνα Κύπρου για έναν φιλικό αγώνα. Ο αγώνας διεξήχθη στους Αρμένους, ένα χωριό του Ρεθύμνου στην Κρήτη.

