Ρέθυμνο: Θλίψη για τον χαμό της Ζαχαρένιας Ρουμελιωτάκη

Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου η είδηση του θανάτου της Ζαχαρένιας Ρουμελιωτάκη, σε ηλικία 61 ετών. Οι συγγενείς και οι φίλοι καλούνται να συνοδεύσουν την εκλιπούσα στην τελευταία της κατοικία.

