Ρέθυμνο: Θλίψη για τον χαμό της Ζαχαρένιας Ρουμελιωτάκη
Το Σάββατο η εξόδιος ακολουθία της Ζαχαρένιας Ρουμελιωτάκη στο Ρέθυμνο
Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου η είδηση του θανάτου της Ζαχαρένιας Ρουμελιωτάκη, σε ηλικία 61 ετών. Οι συγγενείς και οι φίλοι καλούνται να συνοδεύσουν την εκλιπούσα στην τελευταία της κατοικία.
