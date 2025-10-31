Διακοπές νερού την Παρασκευή (31/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΓΚΥΖΗ
Χρυσολωρά Εμμ. και Βουλγαροκτόνου Β.
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, EKTAKTH
ΑΙΓΑΛΕΩ
Περγάμου και Ιερά Οδός
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΑΧΑΡΝΕΣ
Χαλεπά Γιαν. και Παναγίας Μυροβλήτισσας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, EKTAKTH
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α
Αφροδίτης και Αργοναυτών
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, EKTAKTH
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Φωκαίας και Ευφρονίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, EKTAKTH
Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α
Αίνου και Ξενοφώντος
