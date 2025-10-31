ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση των πτυχίων καλλιτεχνών με αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, η ένταξη των αποφοίτων των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίκειται στο Σύνταγμα

Άγγελος Βουράκης

Αντισυνταγματικές έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τις διατάξεις που εξομοίωναν τα πτυχία των καλλιτεχνών με εκείνα των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 1941-1942/2025, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η παράλειψη πρόβλεψης, στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου (π.δ. 85/2022), ξεχωριστής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης — μεταξύ των κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ — παραβιάζει το άρθρο 16 παρ. 1 και 7 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣτΕ, ο νομοθέτης οφείλει, κατ’ επιταγή της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διαφοροποιεί τους αποφοίτους των Ανώτερων Καλλιτεχνικών Σχολών από εκείνους της δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό διότι, με τον νόμο 1158/1981, οι εν λόγω σχολές χαρακτηρίστηκαν ρητά ως «ανώτερες» και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αναπτύσσοντας το σκεπτικό τους, υπογράμμισαν ότι η κρίση αυτή βασίστηκε και στη συνταγματική αποστολή του Κράτους να προάγει και να αναπτύσσει την τέχνη.

Κατά πλειοψηφία, έκριναν ότι η ένταξη των αποφοίτων των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών — φοίτησης τουλάχιστον τριών ετών μετά το λύκειο — στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως προέβλεπε το π.δ. 85/2022, αντίκειται στο Σύνταγμα.

Η εξομοίωση τίτλων που απονέμονται από σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εκείνους φορέων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας βαθμίδας συνιστά, σύμφωνα με το ΣτΕ, παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης βαθμίδας της ανώτερης εκπαίδευσης.

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση των πτυχίων καλλιτεχνών με αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

