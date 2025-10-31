Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

Ο 58χρονος διάσημος τηλεοπτικός σεφ συνελήφθη και οδηγείται στις φυλακές, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ, με συνολικό χρέος προς το Δημόσιο που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κηφισιάς από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων.

Σε βάρος του 58χρονου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την Ανακρίτρια του 23ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος και το 15ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Οι κατηγορίες αφορούν φοροδιαφυγή με τη μορφή μη απόδοσης ΦΠΑ, όπου το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει σε ετήσια βάση το όριο των 100.000 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις και των50.000 ευρώ σε άλλες, κατ’ εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης εταιρείας χονδρικού εμπορίου τροφίμων φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα ύψους1.341.000 ευρώ κατά την περίοδο 2018-2020. Παράλληλα, κατά την περίοδο 2017-2020 δεν απέδωσε ΦΠΑ συνολικού ύψους375.000 ευρώ.

Το όνομα του γνωστού σεφ περιλαμβάνεται στις ετήσιες λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, με τις συνολικές οφειλές του να φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το πρωί της επόμενης ημέρας μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Αθηνών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις φυλακές, όπου και θα παραμείνει μέχρι τη διεκπεραίωση των νομικών διαδικασιών.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια των αρχών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την επιβολή της φορολογικής νομιμότητας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλων οφειλετών που πλήττουν σημαντικά τα δημόσια έσοδα.