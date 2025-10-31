Χειροπέδες σε διάσημο τηλεοπτικό σεφ πέρασαν οι αστυνομικοί

Χειροπέδες σε 58χρονο γνωστό σεφ, με μεγάλη και μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική τηλεόραση, καθώς και διεθνή βραβεία, πέρασαν οι αστυνομικοί.

Ο πολυβραβευμένος σεφ διατηρούσε για περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, η οποία του απέφερε έσοδα που ξεπερνούσαν το 1,3–1,4 εκατομμύριο ευρώ.

Παρά τα σημαντικά έσοδα, ο σεφ κατηγορείται ότι συσσώρευσε χρέη προς το Δημόσιο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, καθώς δεν απέδιδε τον ΦΠΑ.

Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο σεφ συνελήφθη και παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την εκτέλεση της ποινής του. Αντιμετωπίζει ακόμη και ενδεχόμενο φυλάκισης, εάν δεν τακτοποιηθούν άμεσα οι οικονομικές του υποχρεώσεις.







