Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα - Αστυνομικοί απεγκλώβισαν ηλικιωμένους

Επί τόπου έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα - Αστυνομικοί απεγκλώβισαν ηλικιωμένους

Πυρκαγιά σε κατάστημα εστίασης στην παραλία της Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκης και της οδού Αγίας Σοφίας, με αστυνομικούς να απεγκλωβίζουν ηλικιωμένους από το κτήριο.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και πυκνοί καπνοί σκέπασαν την πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα. Επί τόπου έσπευσαν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Σύμφωνα με το thestival.gr, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο μπήκαν στην πολυκατοικία και απεγκλώβισαν τρεις ηλικιωμένους από διαμερίσματα αλλά και δύο κατοικίδια. Μάλιστα, για να απεγκλωβίσουν το σκυλάκι χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα του διαμερίσματος, με με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη που βρισκόταν σε άλλον όροφο της πολυκατοικίας.

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο κατάστημα.

